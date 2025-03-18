На Харківщині чоловік ображав і бив співмешканку при дитині – поліція

Правоохоронці притягнули до відповідальності 31-річного чоловіка за домашнє насильство.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 26-річна потерпіла неодноразового зверталася до правоохоронців із скаргами щодо свого співмешканця. За її словами, коли чоловік був напідпитку, він ображав її, погрожував, використовував нецензурну лексику та застосовував фізичну силу. В момент чергового інциденту в будинку також перебувала їхня чотиримісячна донька.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.

Правоохоронці закликають не замовчувати факти домашнього насильства. Повідомити про інцидент варто на спеціальну лінію «102» або у найближчий підрозділ поліції.