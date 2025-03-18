На Харківщині чоловік ображав і бив співмешканку при дитині – поліція
Правоохоронці притягнули до відповідальності 31-річного чоловіка за домашнє насильство.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 26-річна потерпіла неодноразового зверталася до правоохоронців із скаргами щодо свого співмешканця. За її словами, коли чоловік був напідпитку, він ображав її, погрожував, використовував нецензурну лексику та застосовував фізичну силу. В момент чергового інциденту в будинку також перебувала їхня чотиримісячна донька.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.
Правоохоронці закликають не замовчувати факти домашнього насильства. Повідомити про інцидент варто на спеціальну лінію «102» або у найближчий підрозділ поліції.
Читайте також: На Харківщині «кошмарили» пенсіонерів: підозрюють чотирьох чоловіків (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бил, домашнее насилие, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині чоловік ображав і бив співмешканку при дитині – поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці притягнули до відповідальності 31-річного чоловіка за домашнє насильство.".