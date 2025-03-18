На Харківщині «кошмарили» пенсіонерів: підозрюють чотирьох чоловіків (фото)

Правоохоронці затримали на Харківщині групу осіб, які, ймовірно, причетні до серії розбійних нападів на літніх людей.

Зокрема, 10 березня надійшло повідомлення про напад у селі Степок. Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, близько 23:00 четверо невідомих проникли до будинку 85-річної жінки та 89-річного чоловіка. Один із фігурантів, погрожуючи ножем, вимагав від господарів гроші та ювелірні вироби.

«Зловмисники завдали чоловіку кілька ударів в обличчя, після чого забрали 14 500 гривень та втекли», – зазначили у поліції.

Ще один напад стався 13 березня у селі Шелудьківка. Близько 21:30 двоє чоловіків у чорних масках проникли до літньої кухні, де мешкав 84-річний чоловік. Невідомі погрожували йому монтировкою, душили, розбили мобільний телефон та вкрали 16 тисяч гривень і 100 доларів, зазначили правоохоронці.

Слідчі встановили особи ймовірних нападників. Ними виявилися четверо мешканців Балаклійської громади віком 16, 22, 26 та 28 років.

У фігурантів вилучили речові докази: балаклави, знаряддя злочину, ніж та викрадені гроші.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.