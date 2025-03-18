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На Харьковщине «кошмарили» пенсионеров: подозревают четырех мужчин (фото)

Общество 14:50   18.03.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине «кошмарили» пенсионеров: подозревают четырех мужчин (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали на Харьковщине группу лиц, которые, вероятно, причастны к серии разбойных нападений на пожилых людей.

В частности, 10 марта поступило сообщение о нападении в селе Степок. Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 23:00 четверо неизвестных проникли в дом 85-летней женщины и 89-летнего мужчины. Один из фигурантов, угрожая ножом, потребовал от хозяев деньги и ювелирные изделия.

«Злоумышленники нанесли мужчине несколько ударов в лицо, после чего забрали 14 500 гривен и сбежали», — отметили в полиции.

Еще одно нападение произошло 13 марта в селе Шелудьковка. Около 21:30 двое мужчин в черных масках проникли в летнюю кухню, где проживал 84-летний мужчина. Неизвестные угрожали ему монтировкой, душили, разбили мобильный телефон и украли 16 тысяч гривен и 100 долларов, отметили правоохранители.

Следователи установили личности вероятных нападающих. Ими оказались четверо жителей Балаклейской громады в возрасте 16, 22, 26 и 28 лет.

У фигурантов изъяли вещественные доказательства: балаклавы, орудия преступления, нож, монтировки и украденные деньги.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Если вину докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

на Харьковщине кошмарили пенсионеров
Фото: ГУНП в Харьковской области
на Харьковщине кошмарили пенсионеров
Фото: ГУНП в Харьковской области
на Харьковщине кошмарили пенсионеров
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали на Харьковщине группу лиц, которые, вероятно, причастны к серии разбойных нападений на пожилых людей.".