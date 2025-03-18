Live
  • Вт 18.03.2025
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.16

Совершила ДТП: пьяную водителя в Харькове выследил свидетель — патрульные

Общество 14:20   18.03.2025
Виктория Яковенко
Совершила ДТП: пьяную водителя в Харькове выследил свидетель — патрульные Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Сообщения об аварии на улице Полтавский Шлях правоохранители получили 17 марта около 22:00.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, заявитель стал свидетелем того, как водитель автомобиля «Chevrolet» въехала в припаркованный автомобиль, после чего уехала с места. Мужчина проследовал за женщиной и вызвал копов.

В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Она согласилась пройти соответствующий обзор.

Правоохранители отметили, что прибор Драгер показал 1.93 промилле, что более чем в девять раз превышает допустимую норму. Также, при проверке документов выяснилось, что у женщины не было полиса обязательного страхования.

Патрульные отстранили ее от управления и составили на нее административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и административное постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют при себе необходимые документы на право управления) КУоАП.

Далее эти материалы передадут в суд.

Читайте также: ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
18.03.2025, 12:47
Новости Харькова – главное 18 марта: декларация Терехова, пошел снег
Новости Харькова – главное 18 марта: декларация Терехова, пошел снег
18.03.2025, 13:37
В Харькове и области заснежило. Когда синоптики обещают потепление (видео)
В Харькове и области заснежило. Когда синоптики обещают потепление (видео)
18.03.2025, 13:31
Из-за обстрелов часть Харькова останется без света: какие районы и когда
Из-за обстрелов часть Харькова останется без света: какие районы и когда
18.03.2025, 09:48
Совершила ДТП: пьяную водителя в Харькове выследил свидетель — патрульные
Совершила ДТП: пьяную водителя в Харькове выследил свидетель — патрульные
18.03.2025, 14:20
На Харьковщине «кошмарили» пенсионеров: подозревают четырех мужчин (фото)
На Харьковщине «кошмарили» пенсионеров: подозревают четырех мужчин (фото)
18.03.2025, 14:50

Новости по теме:

13:34
Авто врезалось в бетонное сооружение: в ДТП на Харьковщине погибли двое
15:57
В какие дни недели шанс погибнуть в ДТП на Харьковщине наивысший – статистика
13:14
Авария на теплотрассе: где в Харьковской области остались без отопления
12:50
Пьяный мужчина в шляпе Санты совершил ДТП в Харькове – патрульная полиция
13:24
У рынка в Балаклее сбили женщину: водитель, вероятно, был под хмельком (фото)

Вы читали новость: «Совершила ДТП: пьяную водителя в Харькове выследил свидетель — патрульные»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения об аварии на улице Полтавский Шлях правоохранители получили 17 марта около 22:00.".