Совершила ДТП: пьяную водителя в Харькове выследил свидетель — патрульные
Сообщения об аварии на улице Полтавский Шлях правоохранители получили 17 марта около 22:00.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, заявитель стал свидетелем того, как водитель автомобиля «Chevrolet» въехала в припаркованный автомобиль, после чего уехала с места. Мужчина проследовал за женщиной и вызвал копов.
В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Она согласилась пройти соответствующий обзор.
Правоохранители отметили, что прибор Драгер показал 1.93 промилле, что более чем в девять раз превышает допустимую норму. Также, при проверке документов выяснилось, что у женщины не было полиса обязательного страхования.
Патрульные отстранили ее от управления и составили на нее административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и административное постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют при себе необходимые документы на право управления) КУоАП.
Далее эти материалы передадут в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова, патрульная полиция;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения об аварии на улице Полтавский Шлях правоохранители получили 17 марта около 22:00.".