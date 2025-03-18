Совершила ДТП: пьяную водителя в Харькове выследил свидетель — патрульные

Сообщения об аварии на улице Полтавский Шлях правоохранители получили 17 марта около 22:00.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, заявитель стал свидетелем того, как водитель автомобиля «Chevrolet» въехала в припаркованный автомобиль, после чего уехала с места. Мужчина проследовал за женщиной и вызвал копов.

В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Она согласилась пройти соответствующий обзор.

Правоохранители отметили, что прибор Драгер показал 1.93 промилле, что более чем в девять раз превышает допустимую норму. Также, при проверке документов выяснилось, что у женщины не было полиса обязательного страхования.

Патрульные отстранили ее от управления и составили на нее административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и административное постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют при себе необходимые документы на право управления) КУоАП.

Далее эти материалы передадут в суд.