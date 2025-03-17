Live
  • Пн 17.03.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.23

ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове

Происшествия 20:15   17.03.2025
Оксана Якушко
ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове Скриншот

Сотрудники хотели оказать помощь велосипедисту, на которого наехали, объяснил инцидент Харьковского ТЦК и СП.

В сети появилось видео, где автомобиль, следовавший вслед за велосипедистом, наехал на него и сбил с колес. Велосипедист после инцидента покинул свой транспорт и скрылся.

«ДТП произошло во время передвижения мобильной группы оповещения по Харькову. Гражданин двигался на велосипеде посреди проезжей части узкой дороги и совершил манёвр в направлении автомобиля, которым передвигались военнослужащие. В результате водитель транспортного средства на сложном участке дороги (поворот, усложненный припаркованным автомобилем) совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля. После инцидента военнослужащие остановили автомобиль, чтобы оказать необходимую помощь, однако велосипедист покинул место происшествия», – объяснил инцидент Харьковский ОТЦК и СП.

Из-за ДТП велосипед поврежден.

По этому факту руководство Харьковского областного ТЦК и СП назначили служебное расследование.

«Факт наезда не отрицается, однако подчеркиваем, что речь идет о непреднамеренном событии, которое произошло при сложных условиях дорожной обстановки», — подчеркнули ТЦК.

Видео: Радикальня

Читайте также: «Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают
«Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают
17.03.2025, 14:46
Пешеходы не дают проехать: люди просят поставить светофор на Центральном рынке
Пешеходы не дают проехать: люди просят поставить светофор на Центральном рынке
17.03.2025, 09:55
ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове
ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове
17.03.2025, 20:15
Синегубов: не завершив этот отопительный сезон, начали подготовку к следующему
Синегубов: не завершив этот отопительный сезон, начали подготовку к следующему
17.03.2025, 11:47
Новости Харькова – главное за 17 марта: смертельные пожары, статистика тревог
Новости Харькова – главное за 17 марта: смертельные пожары, статистика тревог
17.03.2025, 17:50
Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области: ночью до 2 мороза
Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области: ночью до 2 мороза
17.03.2025, 20:36

Новости по теме:

21:44
Почему военный столкнул мужчину с велосипеда в Харькове, объяснил ОТЦК
17:46
Новую программу велодорожек и велосипедного движения создадут в Харькове
12:40
ДТП в Харькове: два подростка на велосипеде попали под колеса авто
16:55
15 лет тюрьмы получили корректировщики-«велосипедисты» в Харькове (фото)
13:33
5 лет получил мародер, обворовавший веломагазин после обстрела в Харькове

Вы читали новость: «ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 20:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники хотели оказать помощь велосипедисту, на которого наехали, объяснил инцидент Харьковского ТЦК и СП.".