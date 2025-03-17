ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове

Сотрудники хотели оказать помощь велосипедисту, на которого наехали, объяснил инцидент Харьковского ТЦК и СП.

В сети появилось видео, где автомобиль, следовавший вслед за велосипедистом, наехал на него и сбил с колес. Велосипедист после инцидента покинул свой транспорт и скрылся.

«ДТП произошло во время передвижения мобильной группы оповещения по Харькову. Гражданин двигался на велосипеде посреди проезжей части узкой дороги и совершил манёвр в направлении автомобиля, которым передвигались военнослужащие. В результате водитель транспортного средства на сложном участке дороги (поворот, усложненный припаркованным автомобилем) совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля. После инцидента военнослужащие остановили автомобиль, чтобы оказать необходимую помощь, однако велосипедист покинул место происшествия», – объяснил инцидент Харьковский ОТЦК и СП.

Из-за ДТП велосипед поврежден.

По этому факту руководство Харьковского областного ТЦК и СП назначили служебное расследование.

«Факт наезда не отрицается, однако подчеркиваем, что речь идет о непреднамеренном событии, которое произошло при сложных условиях дорожной обстановки», — подчеркнули ТЦК.

Видео: Радикальня