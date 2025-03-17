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ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові

Події 20:15   17.03.2025
Оксана Якушко
ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові

Співробітники хотіли допомогти велосипедисту, на якого наїхали, пояснив інцидент Харківського ТЦК і СП.

У мережі з’явилося відео, де видно як автівка, яка прямувала слідом за велосипедистом, наїхала на нього і збила з коліс. Велосипедист після інциденту покинув свій транспорт і втік.

«ДТП сталася під час пересування мобільної групи оповіщення Харковом. Громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці. Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля. Після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події», – пояснив інцидент Харківський ОТЦК та СП.

Через ДТП велосипед пошкоджений.

За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначили службове розслідування.

«Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки», – наголосили ТЦК.

Відео: Радикальня

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 20:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники хотіли допомогти велосипедисту, на якого наїхали, пояснив інцидент Харківського ТЦК і СП.".