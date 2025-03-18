Скоїла ДТП і втекла: п’яну водійку в Харкові вистежив свідок – патрульні

Повідомлення про аварію на вулиці Полтавський Шлях правоохоронці отримали 17 березня близько 22:00.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, заявник став свідком того, як водійка авто «Chevrolet» в’їхала в припарковане авто, після чого поїхала з місця. Чоловік прослідував за жінкою та викликав копів.

Під час спілкування інспектори виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння. Вона погодилась пройти відповідний огляд.

Правоохоронці зазначили, що прилад Драгер показав 1.93 проміле, що в понад дев’ять разів перевищує допустиму норму. Також, при перевірці документів з’ясувалося, що жінка не мала полісу обов’язкового страхування.

Патрульні відсторонили її від керування та склали на неї адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Надалі ці матеріали передадуть до суду.