На Харьковщине мужчина обижал и бил сожительницу при ребенке – полиция
Фото: Нацполиция
Правоохранители привлекли к ответственности 31-летнего мужчину за домашнее насилие.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 26-летняя потерпевшая неоднократно обращалась к правоохранителям с жалобами относительно своего сожителя. По ее словам, когда мужчина был под хмельком, он обижал ее, угрожал, использовал нецензурную лексику и применял физическую силу. В момент очередного инцидента в доме также находилась четырехмесячная дочь.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.
Правоохранители призывают не умалчивать о фактах домашнего насилия. Сообщить об инциденте следует на специальную линию «102» или в ближайшее подразделение полиции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бил, домашнее насилие, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители привлекли к ответственности 31-летнего мужчину за домашнее насилие.".