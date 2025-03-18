На Харьковщине мужчина обижал и бил сожительницу при ребенке – полиция

Правоохранители привлекли к ответственности 31-летнего мужчину за домашнее насилие.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 26-летняя потерпевшая неоднократно обращалась к правоохранителям с жалобами относительно своего сожителя. По ее словам, когда мужчина был под хмельком, он обижал ее, угрожал, использовал нецензурную лексику и применял физическую силу. В момент очередного инцидента в доме также находилась четырехмесячная дочь.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.

Правоохранители призывают не умалчивать о фактах домашнего насилия. Сообщить об инциденте следует на специальную линию «102» или в ближайшее подразделение полиции.