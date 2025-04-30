«Бил ногами собаку»: подтвердила ли полиция Харькова информацию, что с Рыжулей
Утром в Telegram-каналах Харькова распространялось видео, где сообщалось, что на Аэрокосмическом проспекте мужчина якобы ногами бил собаку, и у животного вроде бы сломаны все лапы. Соответствующее сообщение от гражданки получили и полицейские.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: информация, распространенная в пабликах касательно причинения тяжелых травм животному, не подтвердилась.
Видео: Труха Харьков
«Правоохранители оперативно выехали по указанному адресу и установили личность нарушителя. Им оказался 65-летний житель Харькова. Собаку по кличке Рыжуля в сопровождении хозяйки полицейские доставили в ветеринарную клинику для осмотра», — рассказали в полиции.
На момент осмотра животное было активным и подвижным, добавили копы. Детальное состояние ее здоровья будет известно после полного ветеринарного обследования.
Проверка продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бил, новости Харькова, полиция, собака;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в Telegram-каналах Харькова распространялось видео, где сообщалось, что на Аэрокосмическом проспекте мужчина якобы ногами бил собаку.".