«Бил ногами собаку»: подтвердила ли полиция Харькова информацию, что с Рыжулей

Утром в Telegram-каналах Харькова распространялось видео, где сообщалось, что на Аэрокосмическом проспекте мужчина якобы ногами бил собаку, и у животного вроде бы сломаны все лапы. Соответствующее сообщение от гражданки получили и полицейские.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: информация, распространенная в пабликах касательно причинения тяжелых травм животному, не подтвердилась.

Видео: Труха Харьков

«Правоохранители оперативно выехали по указанному адресу и установили личность нарушителя. Им оказался 65-летний житель Харькова. Собаку по кличке Рыжуля в сопровождении хозяйки полицейские доставили в ветеринарную клинику для осмотра», — рассказали в полиции.

На момент осмотра животное было активным и подвижным, добавили копы. Детальное состояние ее здоровья будет известно после полного ветеринарного обследования.

Проверка продолжается.