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«Бил ногами собаку»: подтвердила ли полиция Харькова информацию, что с Рыжулей

Общество 16:21   30.04.2025
Виктория Яковенко
«Бил ногами собаку»: подтвердила ли полиция Харькова информацию, что с Рыжулей Фото: ГУНП в Харьковской области

Утром в Telegram-каналах Харькова распространялось видео, где сообщалось, что на Аэрокосмическом проспекте мужчина якобы ногами бил собаку, и у животного вроде бы сломаны все лапы. Соответствующее сообщение от гражданки получили и полицейские.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: информация, распространенная в пабликах касательно причинения тяжелых травм животному, не подтвердилась.

Видео: Труха Харьков

«Правоохранители оперативно выехали по указанному адресу и установили личность нарушителя. Им оказался 65-летний житель Харькова. Собаку по кличке Рыжуля в сопровождении хозяйки полицейские доставили в ветеринарную клинику для осмотра», — рассказали в полиции.

На момент осмотра животное было активным и подвижным, добавили копы. Детальное состояние ее здоровья будет известно после полного ветеринарного обследования.

Проверка продолжается.

собаку якобы побили в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
собаку якобы побили в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в Telegram-каналах Харькова распространялось видео, где сообщалось, что на Аэрокосмическом проспекте мужчина якобы ногами бил собаку.".