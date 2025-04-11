Почему в зоопарк в Харькове не пускают с собаками и котами: ответ

Все больше учреждений становятся открытыми для людей с животными, а зоопарк — нет. Для этого есть уважительные причины, пояснили в заведении.

«Прежде всего дело в организации пространства в современных зоопарках. Если раньше посетителей и животных разделяли преимущественно решетки и сетки, то теперь многие вольеры животных в зоопарке отделены скрытым барьером — например, оврагом. Это очень удобно для наблюдения за животными, но в то же время позволяет попасть внутрь из смотровой зоны. Если же вы не удержите своего кота или собаку, и он попадет в вольер диких животных, живущих в зоопарке, это может привести к трагическим последствиям», — поясняет заместитель заведующего культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка, старший преподаватель биологического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина Евгений Киося.

Также обитатели зоопарка могут получить стресс, даже без прямого контакта с «пушистым посетителем». Например, сам вид чужака может вызвать агрессивные или тревожные реакции.

«Некоторые хищники могут видеть в маленьких домашних животных добычу. А большие собаки, напротив, могут испугать наших животных. Некоторые животные в зоопарках социальные, имеют свои стаи, территории или парные связи. Присутствие чужого животного могут воспринять как вызов», — отметил специалист.

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Подобный стресс обилие «чужаков» может вызвать и у домашнего животного.

«По выходным или во время праздников в зоопарке может быть много посетителей. Домашние животные в таких условиях легко нервничают, могут запутаться в поводках, убежать или напугать кого-то», — добавил Киося.

Наконец, в зоопарке действуют карантинные правила. А домашние питомцы могут занести туда вирусы, бактерии или паразитов, которые опасны для их экзотических сородичей

«Поэтому правило «к нам без домашних животных» вводили не потому, что зоопарки «не любят» домашних любимцев, а для сохранения здоровья, безопасности и покоя всех животных — и диких, и домашних, а также людей», — подытожил преподаватель биофака ХНУ.