Харьковский зоопарк обратился к посетителям

Не приносить диких и домашних животных с просьбой обследовать или полечить просит посетителей Харьковский зоопарк.

«В работе нашего зоопарка бывают случаи, когда посетители приносят животных на лечение или спрашивают о возможности осмотра своих любимцев ветеринарами зоопарка и очень обижаются, услышав отказ», — пояснили в соцсетях учреждения.

В зоопарке отметили, что они не являются лечебным или ветеринарным заведением.

«Более того, существуют определенные эпидемиологические ограничения, а осмотр домашних животных или животных из дикой природы создает риск инфекций для наших подопечных», — добавили в зоопарке.