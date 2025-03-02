Харьковский зоопарк обратился к посетителям
Не приносить диких и домашних животных с просьбой обследовать или полечить просит посетителей Харьковский зоопарк.
«В работе нашего зоопарка бывают случаи, когда посетители приносят животных на лечение или спрашивают о возможности осмотра своих любимцев ветеринарами зоопарка и очень обижаются, услышав отказ», — пояснили в соцсетях учреждения.
В зоопарке отметили, что они не являются лечебным или ветеринарным заведением.
«Более того, существуют определенные эпидемиологические ограничения, а осмотр домашних животных или животных из дикой природы создает риск инфекций для наших подопечных», — добавили в зоопарке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, зоопарк, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 10:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не приносить диких и домашних животных с просьбой обследовать или полечить просит посетителей Харьковский зоопарк.".