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Харьковский зоопарк обратился к посетителям

Общество 10:20   02.03.2025
Елена Нагорная
Харьковский зоопарк обратился к посетителям

Не приносить диких и домашних животных с просьбой обследовать или полечить просит посетителей Харьковский зоопарк.

«В работе нашего зоопарка бывают случаи, когда посетители приносят животных на лечение или спрашивают о возможности осмотра своих любимцев ветеринарами зоопарка и очень обижаются, услышав отказ», — пояснили в соцсетях учреждения.

В зоопарке отметили, что они не являются лечебным или ветеринарным заведением.

«Более того, существуют определенные эпидемиологические ограничения, а осмотр домашних животных или животных из дикой природы создает риск инфекций для наших подопечных», — добавили в зоопарке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 10:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не приносить диких и домашних животных с просьбой обследовать или полечить просит посетителей Харьковский зоопарк.".