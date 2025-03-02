Харківський зоопарк звернувся до відвідувачів
Не приносити диких та домашніх тварин із проханням обстежити чи полікувати просить відвідувачів Харківський зоопарк.
“У роботі нашого зоопарку трапляються випадки, коли відвідувачі приносять тварин на лікування чи запитують про можливість огляду своїх улюбленців ветеринарами зоопарку і дуже ображаються, почувши відмову”, – пояснили в соцмережах установи.
В зоопарку наголосили, що вони не є лікувальним або ж ветеринарним закладом.
“Щобільше, існують певні епідеміологічні обмеження, а огляд домашніх тварин чи тварин з дикої природи створює ризик інфекцій для наших підопічних”, – додали в установі.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 10:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не приносити диких та домашніх тварин із проханням обстежити чи полікувати просить відвідувачів Харківський зоопарк.".