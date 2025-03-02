Live
  • Нд 02.03.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

Харківський зоопарк звернувся до відвідувачів

Суспільство 10:20   02.03.2025
Олена Нагорна
Харківський зоопарк звернувся до відвідувачів

Не приносити диких та домашніх тварин із проханням обстежити чи полікувати просить відвідувачів Харківський зоопарк.

“У роботі нашого зоопарку трапляються випадки, коли відвідувачі приносять тварин на лікування чи запитують про можливість огляду своїх улюбленців ветеринарами зоопарку і дуже ображаються, почувши відмову”, – пояснили в соцмережах установи.

В зоопарку наголосили, що вони не є лікувальним або ж ветеринарним закладом.

“Щобільше, існують певні епідеміологічні обмеження, а огляд домашніх тварин чи тварин з дикої природи створює ризик інфекцій для наших підопічних”, – додали в установі.

Читайте також: Фільм про харківський екопарк отримав нагороду на кінофестивалі в США (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Оновлені дані щодо наслідків атаки дронів на Харків повідомив Терехов
Оновлені дані щодо наслідків атаки дронів на Харків повідомив Терехов
02.03.2025, 11:11
ГШ: на Харківському напрямку ворог не атакував, на Куп’янському – йдуть бої
ГШ: на Харківському напрямку ворог не атакував, на Куп’янському – йдуть бої
01.03.2025, 16:18
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
03.01.2025, 20:15
Харківський зоопарк звернувся до відвідувачів
Харківський зоопарк звернувся до відвідувачів
02.03.2025, 10:20
У Мерефі вранці горів будинок: загинула жінка (фото)
У Мерефі вранці горів будинок: загинула жінка (фото)
02.03.2025, 09:57
Харківщина постраждала від нічної атаки БпЛА: інформація ПС ЗСУ та Синєгубова
Харківщина постраждала від нічної атаки БпЛА: інформація ПС ЗСУ та Синєгубова
02.03.2025, 09:14

Новини за темою:

15:07
«Візьми друга»: в День закоханих собак із притулку вигулювали в центрі Харкова
22:51
Фільм про харківський екопарк отримав нагороду на кінофестивалі в США (відео)
15:16
Харківський зоопарк звернувся до містян: подробиці
20:54
Собак із притулку вигулювали в центрі Харкова: до акції приєднався Терехов
14:35
Щеплення від сказу робитимуть тваринам у Харкові: де й коли

Ви читали новину: «Харківський зоопарк звернувся до відвідувачів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 10:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не приносити диких та домашніх тварин із проханням обстежити чи полікувати просить відвідувачів Харківський зоопарк.".