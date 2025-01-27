Фільм про харківський екопарк отримав нагороду на кінофестивалі в США (відео)

Документальна стрічка про порятунок тварин в екопарку навесні 2022 року отримала приз глядацьких симпатій за найкращий повнометражний документальний фільм на міжнародному кінофестивалі Палм-Спрінгс (США).

Про це повідомила пресслужба екопарку.

Фільм про харківський Екопарк Checkpoint Zoo зняв відомий американський режисер Джошуа Земан. Нині його показують по всьому світу.

Стрічка раніше отримала приз глядацьких симпатій на кінофестивалі у Мілл-Веллі, нагороду імені Зельди Пензель «Даючи голос безголосим» на Гемптонському міжнародному кінофестивалі, почесну відзнаку Glimmerglass Film Days та приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Трайбека в Нью-Йорку.

Фільм про порятунок тварин в екопарку демонстрували на слуханнях Комітету з прав людини в Конгресі США, на Ukraine Action Summit.

Нещодавно фільм отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі у Палм-Спрінгс (США) – приз глядацьких симпатій за найкращий повнометражний документальний фільм та спеціальний приз Desert Views Award для стрічок, які сприяють порозумінню між людьми.

Відео: Екопарк