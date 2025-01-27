Фильм о харьковском экопарке получил награду на кинофестивале в США (видео)

Документальная лента о спасении животных в экопарке весной 2022 года получила приз зрительских симпатий за лучший полнометражный документальный фильм на международном кинофестивале Палм-Спрингс (США).

Об этом сообщила пресс-служба экопарка.

Фильм о харьковском Экопарке «Checkpoint Zoo» снял известный американский режиссер Джошуа Земан. Сейчас ее показывают по всему миру.

Лента ранее получила приз зрительских симпатий на кинофестивале в Милл-Уэлли, награду имени Зельды Пензель «Дая голос безголосым» на Хемптонском международном кинофестивале, почетное отличие Glimmerglass Film Days и приз зрительских симпатий на кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке.

Фильм о спасении животных в экопарке демонстрировали на слушаниях Комитета по правам человека в Конгрессе США, на Ukraine Action Summit.

Недавно фильм получил награду на международном кинофестивале в Палм-Спрингс (США) – приз зрительских симпатий за лучший полнометражный документальный фильм и специальный приз Desert Views Award для фильмов, способствующих взаимопониманию между людьми.

Видео: Экопарк