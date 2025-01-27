Фильм о харьковском экопарке получил награду на кинофестивале в США (видео)
Документальная лента о спасении животных в экопарке весной 2022 года получила приз зрительских симпатий за лучший полнометражный документальный фильм на международном кинофестивале Палм-Спрингс (США).
Об этом сообщила пресс-служба экопарка.
Фильм о харьковском Экопарке «Checkpoint Zoo» снял известный американский режиссер Джошуа Земан. Сейчас ее показывают по всему миру.
Лента ранее получила приз зрительских симпатий на кинофестивале в Милл-Уэлли, награду имени Зельды Пензель «Дая голос безголосым» на Хемптонском международном кинофестивале, почетное отличие Glimmerglass Film Days и приз зрительских симпатий на кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке.
Фильм о спасении животных в экопарке демонстрировали на слушаниях Комитета по правам человека в Конгрессе США, на Ukraine Action Summit.
Недавно фильм получил награду на международном кинофестивале в Палм-Спрингс (США) – приз зрительских симпатий за лучший полнометражный документальный фильм и специальный приз Desert Views Award для фильмов, способствующих взаимопониманию между людьми.
Видео: Экопарк
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: животные, кино, кинофестиваль, спасение, сша, фильм, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 22:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Документальная лента о спасении животных в экопарке весной 2022 года получила приз зрительских симпатий на международном кинофестивале Палм-Спрингс (США).".