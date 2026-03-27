Бил и заставлял незнакомца извиниться перед псом: приговор юноши с Харьковщины

Восемь лет в тюрьме проведет 18-летний парень из Лозовой. Следствие доказало, что он издевался над сожителем своего товарища.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре прошлого года фигурант пришел в гости к своему знакомому. Пока они на кухне выпивали, 21-летний сосед по квартире спал в другой комнате.

«Во время застолья знакомый рассказал гостю, что сожитель якобы пытается выжить его из дома и оскорбляет свою собаку. Услышав это, юноша решил применить силу, чтобы «проучить» парня и «выбить» из него признание», — рассказали правоохранители.

Следствие установило, что юноша начал бить спящего руками по голове и туловищу, а когда тот проснулся и поднялся с постели – продолжил наносить удары уже ногами. Парень оказывал психологическое давление и запрещал мужчине защищать лицо руками.

«Когда потерпевший упал на пол, юноша начал прыгать по нему. Угрожая новыми ударами, злоумышленник заставил его встать на колени и извиняться перед псом. Каждый раз, когда нападающему не нравилось извинение, он продолжал избиение и приказывал начинать сначала», — отметили в прокуратуре.

После этого фигурант включил на телефоне музыку, заявив, что будет избивать потерпевшего, пока не закончится песня, и нанес ему около 15 ударов ногами по туловищу. Далее, говорят правоохранители, парень приставил один нож потерпевшему к горлу, а другим порезал ему руку, требуя деньги.

«Получив наличные, злоумышленник не остановился. Он приказал потерпевшему выйти на улицу и отдать ключи от квартиры. Далее заставил его на камеру признаться, что обижал собаку. Этим видео нападающий шантажировал парня, чтобы тот не обращался в полицию», — рассказали в прокуратуре.

В январе этого года юношу задержали. Суд признал его виновным в пытках и разбоях. Юноше назначили восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

