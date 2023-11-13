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Бил и оскорблял свою мать. В Харькове приговорили рецидивиста

Общество 14:29   13.11.2023
Виктория Яковенко
Бил и оскорблял свою мать. В Харькове приговорили рецидивиста

1 год и 6 месяцев проведет в тюрьме мужчина, который систематически совершал домашнее насилие над собственной матерью.

По данным Харьковской областной прокуратуры, у мужчины уже была судимость за кражи и грабежи. А матери злоумышленник угрожал физической расправой, избивал ее и словесно обижал.

Пожилая женщина неоднократно обращалась с заявлениями на сына в полицию.

«Он неоднократно был привлечен к административной ответственности за совершение домашнего насилия по ст. 173-2 КУпАП. Однако поведение мужчины по отношению к матери так и не менялось», — отметили правоохранители.

В августе фигурант еще раз накричал на женщину и угрожал физической расправой.

В суде мужчина свою вину признал, но отметил, что считает, что именно мать провоцирует его, не дает ему устраивать личную жизнь. Мужчина объяснил, что периодически употребляет алкогольные напитки, из-за чего у него постоянно возникают ссоры с женщиной.

Суд признал виновным харьковчанина в домашнем насилии (ст. 126-1 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 14:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 год и 6 месяцев проведет в тюрьме мужчина, который систематически совершал домашнее насилие над собственной матерью.".