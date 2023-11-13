Бил и оскорблял свою мать. В Харькове приговорили рецидивиста
1 год и 6 месяцев проведет в тюрьме мужчина, который систематически совершал домашнее насилие над собственной матерью.
По данным Харьковской областной прокуратуры, у мужчины уже была судимость за кражи и грабежи. А матери злоумышленник угрожал физической расправой, избивал ее и словесно обижал.
Пожилая женщина неоднократно обращалась с заявлениями на сына в полицию.
«Он неоднократно был привлечен к административной ответственности за совершение домашнего насилия по ст. 173-2 КУпАП. Однако поведение мужчины по отношению к матери так и не менялось», — отметили правоохранители.
В августе фигурант еще раз накричал на женщину и угрожал физической расправой.
В суде мужчина свою вину признал, но отметил, что считает, что именно мать провоцирует его, не дает ему устраивать личную жизнь. Мужчина объяснил, что периодически употребляет алкогольные напитки, из-за чего у него постоянно возникают ссоры с женщиной.
Суд признал виновным харьковчанина в домашнем насилии (ст. 126-1 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 год и 6 месяцев проведет в тюрьме мужчина, который систематически совершал домашнее насилие над собственной матерью.".