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За издевательство над матерью жителя Харьковщины посадили на 5 лет

Общество 15:55   08.11.2023
Виктория Яковенко
За издевательство над матерью жителя Харьковщины посадили на 5 лет Фото: id-legalgroup.com

45-летний житель поселка Боровая, ранее судимый за преступление в сфере незаконного обращения оружия, во время действия испытательного срока систематически совершал домашнее насилие над матерью.

Мужчина угрожал пожилой женщине физической расправой, оскорблял и унижал ее, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«В течение текущего года мужчина трижды привлекался к административной ответственности за домашнее насилие, однако это не изменило его поведение. Более того, установлено, что он вел антисоциальный образ жизни, в последние годы состоял на диспансерном учете у врача-нарколога», — добавили правоохранители.

Мужчину признали виновным в домашнем насилии в отношении собственной матери (ч ст. 126-1 УКУ). Он должен был провести в тюрьме один год, однако с учетом неотбытого наказания по незаконному хранению огнестрельного оружия, его отправили за решетку на 5 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летний житель поселка Боровая, ранее судимый за преступление в сфере незаконного обращения оружия, во время действия испытательного срока систематически совершал домашнее насилие над матерью.".