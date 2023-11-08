За издевательство над матерью жителя Харьковщины посадили на 5 лет

45-летний житель поселка Боровая, ранее судимый за преступление в сфере незаконного обращения оружия, во время действия испытательного срока систематически совершал домашнее насилие над матерью.

Мужчина угрожал пожилой женщине физической расправой, оскорблял и унижал ее, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«В течение текущего года мужчина трижды привлекался к административной ответственности за домашнее насилие, однако это не изменило его поведение. Более того, установлено, что он вел антисоциальный образ жизни, в последние годы состоял на диспансерном учете у врача-нарколога», — добавили правоохранители.

Мужчину признали виновным в домашнем насилии в отношении собственной матери (ч ст. 126-1 УКУ). Он должен был провести в тюрьме один год, однако с учетом неотбытого наказания по незаконному хранению огнестрельного оружия, его отправили за решетку на 5 лет.