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За знущання над матір’ю жителя Харківщини посадили на 5 років

Суспільство 15:55   08.11.2023
Вікторія Яковенко
За знущання над матір’ю жителя Харківщини посадили на 5 років

45-річний мешканець селища Борова, раніше судимий за злочин у сфері незаконного обігу зброї, під час дії іспитового строку систематично вчиняв домашнє насильство над матір’ю.

Чоловік погрожував літній жінці фізичною розправою, ображав і принижував її, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Протягом поточного року чоловік тричі притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, однак це не змінило його поведінку. Більше того, встановлено, що він вів антисоціальний спосіб життя, останні роки перебуваючи на диспансерному обліку у лікаря-нарколога», – додали правоохоронці.

Чоловіка визнали винним в домашньому насильстві стосовно власної матері (ч ст. 126-1 ККУ). Він мав провести у тюрмі один рік, однак з урахуванням невідбутого покарання щодо незаконного зберігання вогнепальної зброї, його відправили за ґрати на 5 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «За знущання над матір’ю жителя Харківщини посадили на 5 років»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річний мешканець селища Борова, раніше судимий за злочин у сфері незаконного обігу зброї, під час дії іспитового строку систематично вчиняв домашнє насильство над матір’ю.".