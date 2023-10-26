Ображав та принижував: на Харківщині жінка поскаржилася на ексчоловіка

Із заявами про постійні образи та приниження з боку колишнього чоловіка до поліції звернулася мешканка міста Красноград.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці зазначили, що 32-річний чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за побиття, погрози фізичним насильством, приниження колишньої дружини та нецензурну лайку в її бік.

Профілактичні бесіди, адміністративні стягнення та попередження про більш жорстку правову відповідальність на чоловіка не подіяли, зазначили в поліції.

Тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку повідомили про підозру у цьому злочині.