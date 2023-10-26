Ображав та принижував: на Харківщині жінка поскаржилася на ексчоловіка
Із заявами про постійні образи та приниження з боку колишнього чоловіка до поліції звернулася мешканка міста Красноград.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці зазначили, що 32-річний чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за побиття, погрози фізичним насильством, приниження колишньої дружини та нецензурну лайку в її бік.
Профілактичні бесіди, адміністративні стягнення та попередження про більш жорстку правову відповідальність на чоловіка не подіяли, зазначили в поліції.
Тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку повідомили про підозру у цьому злочині.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із заявами про постійні образи та приниження з боку колишнього чоловіка до поліції звернулася мешканка міста Красноград.".