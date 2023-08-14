Кричала про допомогу: в Харкові домашній тиран не відкривав поліцейським
У Харкові правоохоронці зламали двері до квартири, щоб врятувати дружину та подругу від домашнього тирана.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 8 серпня надійшло повідомлення про те, що по вулиці 23 Серпня з квартири багатоповерхівки чутно крики жінки та прохання про допомогу.
Коли поліцейські приїхали до квартири, двері ніхто не відчиняв, а жінка продовжувала просити про допомогу.
Правоохоронці викликали на місце рятувальників, які за допомогою спеціальних засобів потрапили до квартири.
Правоохоронці виявили у квартирі 33-річну жінку, 41-річну подругу та 43-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння.
Працівники поліції припинили конфлікт та викликали на місце медиків.
На кривдника склали протокол за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП та встановили, що правопорушник раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці зламали двері до квартири, щоб врятувати дружину та подругу від домашнього тирана.".