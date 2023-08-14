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Кричала про допомогу: в Харкові домашній тиран не відкривав поліцейським

Суспільство 11:13   14.08.2023
Вікторія Яковенко
Кричала про допомогу: в Харкові домашній тиран не відкривав поліцейським Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові правоохоронці зламали двері до квартири, щоб врятувати дружину та подругу від домашнього тирана.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 8 серпня надійшло повідомлення про те, що по вулиці 23 Серпня з квартири багатоповерхівки чутно крики жінки та прохання про допомогу.

Коли поліцейські приїхали до квартири, двері ніхто не відчиняв, а жінка продовжувала просити про допомогу.

Правоохоронці викликали на місце рятувальників, які за допомогою спеціальних засобів потрапили до квартири.

Правоохоронці виявили у квартирі 33-річну жінку, 41-річну подругу та 43-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння.

Працівники поліції припинили конфлікт та викликали на місце медиків.

На кривдника склали протокол за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП  та встановили, що правопорушник раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 11:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці зламали двері до квартири, щоб врятувати дружину та подругу від домашнього тирана.".