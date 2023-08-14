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Кричала о помощи: в Харькове домашний тиран не открывал полицейским

Общество 11:13   14.08.2023
Виктория Яковенко
Кричала о помощи: в Харькове домашний тиран не открывал полицейским Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители сломали дверь в квартиру, чтобы спасти жену и подругу от домашнего тирана.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 8 августа поступило сообщение о том, что по улице 23 августа из квартиры многоэтажки слышны крики женщины и просьба о помощи.

Когда полицейские приехали в квартиру, дверь никто не открывал, а женщина продолжала просить о помощи.

Правоохранители вызвали на место спасателей, которые с помощью специальных средств попали в квартиру.

Правоохранители обнаружили в квартире 33-летнюю женщину, 41-летнюю подругу и 43-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции прекратили конфликт и вызвали на место медиков.

На обидчика составили протокол по ст.173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП и установили, что правонарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 11:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители сломали дверь в квартиру, чтобы спасти жену и подругу от домашнего тирана.".