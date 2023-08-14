Кричала о помощи: в Харькове домашний тиран не открывал полицейским

В Харькове правоохранители сломали дверь в квартиру, чтобы спасти жену и подругу от домашнего тирана.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 8 августа поступило сообщение о том, что по улице 23 августа из квартиры многоэтажки слышны крики женщины и просьба о помощи.

Когда полицейские приехали в квартиру, дверь никто не открывал, а женщина продолжала просить о помощи.

Правоохранители вызвали на место спасателей, которые с помощью специальных средств попали в квартиру.

Правоохранители обнаружили в квартире 33-летнюю женщину, 41-летнюю подругу и 43-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции прекратили конфликт и вызвали на место медиков.

На обидчика составили протокол по ст.173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП и установили, что правонарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности.