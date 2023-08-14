Судимый житель Харьковщины агитировал за «русский мир» и попался СБУ
На Харьковщине задержали еще одного поклонника оккупантов. 49-летний ранее судимый мужчина цитировал идеи российских пропагандистов в соцсетях.
«Злоумышленником оказался 49-летний ранее судимый житель пгт Золочев Богодуховского района Харьковской области. По данным следствия, в марте прошлого года этот «агитатор» распространял в сети Интернет выдумки российских пропагандистов, что якобы украинские власти «восемь лет убивают собственный народ» и «совершают теракты против мирных жителей». Для этого он использовал страницу в социальной сети «Одноклассники», которая запрещена в Украине», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Читайте также: Угрожала вывезти детей в Белгород: как строила “русский мир” экс-полицейская
СБУ установила личность фаната «русского мира». Оперативники задержали его. Мужчине сообщили о подозрении в распространении материалов, содержащих оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году. За это ему грозит пять лет тюрьмы.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Судимый житель Харьковщины агитировал за «русский мир» и попался СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали еще одного поклонника оккупантов. 49-летний ранее судимый мужчина цитировал идеи российских пропагандистов в соцсетях".