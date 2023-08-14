Судимый житель Харьковщины агитировал за «русский мир» и попался СБУ

На Харьковщине задержали еще одного поклонника оккупантов. 49-летний ранее судимый мужчина цитировал идеи российских пропагандистов в соцсетях.

«Злоумышленником оказался 49-летний ранее судимый житель пгт Золочев Богодуховского района Харьковской области. По данным следствия, в марте прошлого года этот «агитатор» распространял в сети Интернет выдумки российских пропагандистов, что якобы украинские власти «восемь лет убивают собственный народ» и «совершают теракты против мирных жителей». Для этого он использовал страницу в социальной сети «Одноклассники», которая запрещена в Украине», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

СБУ установила личность фаната «русского мира». Оперативники задержали его. Мужчине сообщили о подозрении в распространении материалов, содержащих оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году. За это ему грозит пять лет тюрьмы.