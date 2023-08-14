Live
  • Пн 14.08.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.21
    • 🟢

Судимый житель Харьковщины агитировал за «русский мир» и попался СБУ

Общество 11:00   14.08.2023
Оксана Горун
Судимый житель Харьковщины агитировал за «русский мир» и попался СБУ

На Харьковщине задержали еще одного поклонника оккупантов. 49-летний ранее судимый мужчина цитировал идеи российских пропагандистов в соцсетях.

«Злоумышленником оказался 49-летний ранее судимый житель пгт Золочев Богодуховского района Харьковской области. По данным следствия, в марте прошлого года этот «агитатор» распространял в сети Интернет выдумки российских пропагандистов, что якобы украинские власти «восемь лет убивают собственный народ» и «совершают теракты против мирных жителей». Для этого он использовал страницу в социальной сети «Одноклассники», которая запрещена в Украине», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Читайте также: Угрожала вывезти детей в Белгород: как строила “русский мир” экс-полицейская

СБУ установила личность фаната «русского мира». Оперативники задержали его. Мужчине сообщили о подозрении в распространении материалов, содержащих оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году. За это ему грозит пять лет тюрьмы.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников
Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников
14.08.2023, 07:44
Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
14.08.2023, 09:08
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба
14.08.2023, 07:13
Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
13.08.2023, 11:35
ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении — Маляр
ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении — Маляр
14.08.2023, 09:58
С фасада харьковского планетария сняли упоминание о Гагарине
С фасада харьковского планетария сняли упоминание о Гагарине
14.08.2023, 12:25

Новости по теме:

14:33
Вывезла в РФ украинское зерно на 13 млн грн: на Харьковщине поймали фермера
12:00
В Харькове железнодорожник сообщал в РФ о маршрутах эшелонов с техникой ВСУ
22:53
Синегубов рассказал, как общался с Дудиным после предательства 24 февраля
13:19
Харьковский антимайдановец, призывавший к созданию «ХНР», получил приговор
11:25
«Наш – русский флаг»: поймали жителя Харьковщины, мечтавшего вернуться в СССР

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Судимый житель Харьковщины агитировал за «русский мир» и попался СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 11:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали еще одного поклонника оккупантов. 49-летний ранее судимый мужчина цитировал идеи российских пропагандистов в соцсетях".