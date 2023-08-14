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Судимий житель Харківщини агітував за “русский мир” та попався СБУ

Суспільство 11:00   14.08.2023
Оксана Горун
Судимий житель Харківщини агітував за “русский мир” та попався СБУ

На Харківщині затримано ще одного шанувальника окупантів. 49-річний раніше судимий чоловік цитував ідеї російських пропагандистів у соцмережах.

Зловмисником виявився 49-річний раніше засуджений мешканець смт Золочів Богодухівського району Харківської області. За даними слідства, у березні минулого року цей “агітатор” поширював у мережі Інтернет вигадки російських пропагандистів, що нібито українська влада “вісім років вбиває власний народ” та “вчиняє теракти проти мирних жителів”. Для цього він використовував сторінку у соціальній мережі “Однокласники”, яка заборонена в Україні“, — повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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СБУ встановила особу фаната “русского мира”. Оперативники затримали його. Чоловіку повідомили про підозру в поширенні матеріалів, що містять виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році. За це йому загрожує п’ять років ув’язнення.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 11:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримано ще одного шанувальника окупантів. 49-річний раніше судимий чоловік цитував ідеї російських пропагандистів у соцмережах".