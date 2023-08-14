Судимий житель Харківщини агітував за “русский мир” та попався СБУ

На Харківщині затримано ще одного шанувальника окупантів. 49-річний раніше судимий чоловік цитував ідеї російських пропагандистів у соцмережах.

“Зловмисником виявився 49-річний раніше засуджений мешканець смт Золочів Богодухівського району Харківської області. За даними слідства, у березні минулого року цей “агітатор” поширював у мережі Інтернет вигадки російських пропагандистів, що нібито українська влада “вісім років вбиває власний народ” та “вчиняє теракти проти мирних жителів”. Для цього він використовував сторінку у соціальній мережі “Однокласники”, яка заборонена в Україні“, — повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

СБУ встановила особу фаната “русского мира”. Оперативники затримали його. Чоловіку повідомили про підозру в поширенні матеріалів, що містять виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році. За це йому загрожує п’ять років ув’язнення.