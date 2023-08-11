Погрожувала вивезти дітей до Бєлгорода: експоліціянтка будувала “русский мир”
Колишня слідча поліції на Харківщині під час окупації активно взялася за “перевиховання” своїх земляків. Зокрема, змушувала відправляти дітей навчатись за програмами РФ, погрожуючи інакше відібрати їх та відправити до Бєлгорода.
Харківська обласна прокуратура передала до суду справу колишньої поліцейської. Її звинувачують у колабораціонізмі та судитимуть заочно, оскільки жінка переховується від колишніх колег. Під суд піде колишня слідча Куп’янського райуправління Нацполіції.
“У серпні минулого року, перебуваючи у смт Великий Бурлук, вона обійняла посаду “и. о. старшего следователя следственного отдела“ в окупаційному правоохоронному органі. Крім своїх нових “обов’язків“ за російським законодавством, колаборантка встигала разом з окупантами їздити до місцевих мешканців для проведення “профілактичних бесід“, – повідомили у пресслужбі прокуратури.
Одну таку розмову зрадниця провела із мешканкою села Заміст Куп’янського району. У будинку матері трьох неповнолітніх дітей “правоохоронниця” провела незаконний обшук. А потім перейшла до погроз.
“Колаборантка наголосила на тому, що дітей необхідно буде 1 вересня привести до місцевої школи на навчання, яке відбуватиметься російською мовою за освітніми стандартами рф. У разі відмови «правоохорониця» пригрозила, що дітей буде вивезено до м. Бєлгород рф”, – зазначили прокурори.
Крім батьків та дітей, колаборантка намагалася “перевиховувати” й підприємців – щоб ті ставали на облік у так званій “податковій” окупантів. Для цього загрожувала конфіскацією торгових приміщень та продукції.
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“Уже на початку вересня колаборантка отримала нову посаду від окупантів та стала “старшим дознавателем группы дознания Пункта полиции №3 (дислокация пгт Великий Бурлук)”. Проте перед деокупацією Харківщини обвинувачена втекла на територію рф. Нині вона перебуває у розшуку“, – проінформували в Харківській обласній прокуратурі.
Суд у справі зрадниці проходитиме в Чугуєві.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 12:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишня слідча поліції на Харківщині під час окупації активно взялася за “перевиховання” своїх земляків. Зокрема, змушувала відправляти дітей навчатись за програмами РФ, погрожуючи інакше відібрати їх та відправити до Бєлгорода".