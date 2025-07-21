Секретарку мера на Харківщині підозрюють у роботі на ворога

СБУ повідомила про підозру 35-річній мешканці Вовчанська, яка до вторгнення РФ була секретаркою мера міста, а потім стала заступницею начальника “територіального управління Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району”.

Подробиці повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Йдеться про 35-річну місцеву мешканку, яка під час окупації Вовчанського району обійняла “керівну посаду“ в одній з окупаційних адміністрацій Харківської області. До початку повномасштабної агресії вона працювала секретаркою мера Вовчанська, який також співпрацював з окупантами та раніше вже отримав від СБУ заочну підозру. За даними слідства, на початку травня 2022 року фігурантка погодилась обійняти фейкову “посаду“ заступниці начальника так званого “територіального управління Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району“, – написав Абдула.

Він зазначив, що на новій посаді колишня секретарка “виконувала організаційно-розпорядчі функції”. Вона спілкувалася з іншими представниками окупаційної влади та російськими військовими. Серед іншого, за даними слідства, вона розповсюджувала накази “нового керівництва”, збирала персональні дані місцевих мешканців та агітувала їх співпрацювати із загарбниками. Зарплату за це отримувала у рублях.

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Жінці заочно повідомили про підозру в держзраді та колабораціонізмі. Матеріали передали до суду. Саму фігурантку шукають.

“Зрадниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна”, – поінформував речник УСБУ.