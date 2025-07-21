Секретаршу мэра на Харьковщине подозревают в работе на врага

СБУ сообщила о подозрении 35-летней жительнице Волчанска, которая до вторжения РФ была секретаршей мэра города, а после стала заместителем начальника «территориального управления Военно-гражданской администрации Волчанского района».

Подробности сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Речь идет о 35-летней местной жительнице, которая во время оккупации Волчанского района заняла руководящую должность в одной из оккупационных администраций Харьковской области. До начала полномасштабной агрессии она работала секретаршей мэра Волчанска, который также сотрудничал с оккупантами и ранее получил от СБУ заочное подозрение. По данным следствия, в начале мая 2022 года фигурантка согласилась занять фейковую «должность» заместителя начальника так называемого «территориального управления Военно-гражданской администрации Волчанского района», — написал Абдула.

Он отметил, что на новой должности бывшая секретарша «выполняла организационно-распорядительные функции». Она общалась с другими представителями оккупационных властей и российскими военными. Среди прочего, по данным следствия, она распространяла приказы «нового руководства», собирала персональные данные местных жителей и агитировала их сотрудничать с захватчиками. Зарплату за это получала в рублях.

Женщине заочно сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационизме. Материалы передали в суд. Саму фигурантку ищут.

«Предательнице грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — проинформировал спикер УСБУ.