Секретаршу мэра на Харьковщине подозревают в работе на врага
СБУ сообщила о подозрении 35-летней жительнице Волчанска, которая до вторжения РФ была секретаршей мэра города, а после стала заместителем начальника «территориального управления Военно-гражданской администрации Волчанского района».
Подробности сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Речь идет о 35-летней местной жительнице, которая во время оккупации Волчанского района заняла руководящую должность в одной из оккупационных администраций Харьковской области. До начала полномасштабной агрессии она работала секретаршей мэра Волчанска, который также сотрудничал с оккупантами и ранее получил от СБУ заочное подозрение. По данным следствия, в начале мая 2022 года фигурантка согласилась занять фейковую «должность» заместителя начальника так называемого «территориального управления Военно-гражданской администрации Волчанского района», — написал Абдула.
Он отметил, что на новой должности бывшая секретарша «выполняла организационно-распорядительные функции». Она общалась с другими представителями оккупационных властей и российскими военными. Среди прочего, по данным следствия, она распространяла приказы «нового руководства», собирала персональные данные местных жителей и агитировала их сотрудничать с захватчиками. Зарплату за это получала в рублях.
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Женщине заочно сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационизме. Материалы передали в суд. Саму фигурантку ищут.
«Предательнице грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — проинформировал спикер УСБУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, госизмена, коллаборантка, новости Харькова, подозрение, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 16:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила о подозрении 35-летней жительнице Волчанска, которая до вторжения РФ была секретаршей мэра города ".