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Суд конфисковал все имущество у экс-сотрудницы мэрии города под Харьковом

Общество 20:40   28.04.2025
Елена Нагорная
Суд конфисковал все имущество у экс-сотрудницы мэрии города под Харьковом

К семи годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорил Дергачевский райсуд Харьковской области 45-летнюю жительницу поселка Казачья Лопань, бывшую сотрудницу Дергачевского горсовета. Ее признали виновной в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, во время оккупации Казачьей Лопани женщина добровольно заняла должность «начальницы отдела документационного обеспечения» так называемой временной гражданской администрации Харьковского района. Зарплату она получала в рублях.

«Среди местных жителей коллаборантка активно подчеркивала, что необходимо получить российский паспорт и подчеркивала неизбежность референдума, — рассказывают в прокуратуре. — Предательский путь для нее был продолжением профессионального опыта — ранее она работала главным специалистом в Дергачевском городском совете, обладая знаниями по документообороту и работе с обращениями граждан».

За активное участие в установлении оккупационного режима грамоту женщине лично вручил главный гауляйтер Харьковщины.

Продолжается срок на апелляционное обжалование решения суда.

«Поскольку осужденная скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания. Пока она уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются. Осужденная находится в розыске», — добавили в прокуратуре.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 20:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К семи годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорил суд 45-летнюю жительницу поселка Казачья Лопань, бывшую сотрудницу Дергачевского горсовета.".