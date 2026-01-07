Live

Вывозила украинское зерно в РФ с Харьковщины – получила 11 лет за решеткой

Происшествия 20:12   07.01.2026
Оксана Якушко
Вывозила украинское зерно в РФ с Харьковщины – получила 11 лет за решеткой

К 11 годам тюрьмы приговорили 37-летнюю жительницу Купянщины, во время оккупации вывезшую в РФ более 200 тонн украинского зерна, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В июне 2022 года, во время оккупации РФ Купянска, лаборантка местного сельхозпредприятия вдруг стала директором агрофирмы с окладом около 16 тыс. российских рублей.

Представители РФ предоставили женщине патент «на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферу обслуживания населения». Она организовала вывоз с предприятия на территорию РФ около 200 тонн пшеницы и 50 тонн кукурузы, за что получила вознаграждение в размере более 350 тысяч российских рублей.

Директор открыла счет в российском банке и платила оккупационной администрации налоги за реализацию сельхозпродукции.

От имени агрофирмы женщина заключила договор с так называемым «Государственным предприятием «Купянская железная дорога» на подачу железнодорожных вагонов для вывоза сельскохозяйственных культур на территорию РФ.

Суд признал 37-летнюю женщину виновной в пособничестве государству-агрессору. Ей назначили наказание: 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Осужденная скрывается от украинского правосудия в РФ, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания. Пока женщина уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются. Осужденная находится в розыске.

Читайте также: Директор предприятия мог украсть из бюджета Харькова больше миллиона

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

02.06.2025
«Будем с хлебом». Что с зерновыми на Харьковщине, показал Зеленский (видео)
22.04.2025
Горело зерно: насчитали 244 тыс. грн ущерба от обстрела Харьковщины
27.10.2024
Тонны зерна уничтожил враг, ударив С-300 по ангару в Малиновке на Харьковщине
29.04.2024
Все КПП на границе с Украиной разблокировали поляки
19.04.2024
Посевная на Харьковщине: подсолнечника садят больше, кукурузы меньше


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Вывозила украинское зерно в РФ с Харьковщины – получила 11 лет за решеткой», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 20:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 11 годам тюрьмы приговорили 37-летнюю жительницу Купянщины, во время оккупации вывезшую в РФ более 200 тонн украинского зерна, сообщает Харьковская областная прокуратура.".