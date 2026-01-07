Вывозила украинское зерно в РФ с Харьковщины – получила 11 лет за решеткой
К 11 годам тюрьмы приговорили 37-летнюю жительницу Купянщины, во время оккупации вывезшую в РФ более 200 тонн украинского зерна, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В июне 2022 года, во время оккупации РФ Купянска, лаборантка местного сельхозпредприятия вдруг стала директором агрофирмы с окладом около 16 тыс. российских рублей.
Представители РФ предоставили женщине патент «на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферу обслуживания населения». Она организовала вывоз с предприятия на территорию РФ около 200 тонн пшеницы и 50 тонн кукурузы, за что получила вознаграждение в размере более 350 тысяч российских рублей.
Директор открыла счет в российском банке и платила оккупационной администрации налоги за реализацию сельхозпродукции.
От имени агрофирмы женщина заключила договор с так называемым «Государственным предприятием «Купянская железная дорога» на подачу железнодорожных вагонов для вывоза сельскохозяйственных культур на территорию РФ.
Суд признал 37-летнюю женщину виновной в пособничестве государству-агрессору. Ей назначили наказание: 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Осужденная скрывается от украинского правосудия в РФ, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания. Пока женщина уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются. Осужденная находится в розыске.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: зерно, колаборантка, суд;
- • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 20:12;