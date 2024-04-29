Все КПП на границе с Украиной разблокировали поляки

О том, что в КПП «Рава-Русская — Гребенное» возобновилось движение грузовиков, сообщила Государственная пограничная служба Украины. Но украинское зерно поляки все так же не пропускают в ЕС.

Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Гребенное – Рава-Русская».

Оформление и пропуск через границу в двух направлениях проходит в обычном режиме.

«В то же время, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые везут зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита», – подчеркнули в ГНСУ.

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