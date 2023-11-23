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Сегодня умер водитель машины с харьковскими номерами на границе в Польше

Общество 15:18   23.11.2023
Оксана Якушко
Сегодня умер водитель машины с харьковскими номерами на границе в Польше

Водитель харьковского грузовика умер в Польше возле пункта пропуска «Корчева-Краковец», вероятно, из-за стресса, сообщил в эфире Суспільне. Спротив вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

В Польше возле пункта пропуска «Корчева-Краковец», где польские перевозчики перекрыли движение украинским водителям грузовиков, сегодня ночью скончался уже второй украинский водитель. Имя умершего не разглашают, но известно, что он управлял грузовиком с харьковскими номерами.

«Я понимаю, что, скорее всего, причины это физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах на границе и непонятно, когда они смогут попасть домой, хотя бы в Украину, добавляет негатив и вызывает определенные ситуации. В причинах будут разбираться медики и правоохранители», – сказал Балин.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 15:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель харьковского грузовика умер в Польше возле пункта пропуска «Корчева-Краковец», вероятно, из-за стресса, сообщил в эфире Суспільне. Спротив вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.".