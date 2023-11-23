Сегодня умер водитель машины с харьковскими номерами на границе в Польше
Водитель харьковского грузовика умер в Польше возле пункта пропуска «Корчева-Краковец», вероятно, из-за стресса, сообщил в эфире Суспільне. Спротив вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.
В Польше возле пункта пропуска «Корчева-Краковец», где польские перевозчики перекрыли движение украинским водителям грузовиков, сегодня ночью скончался уже второй украинский водитель. Имя умершего не разглашают, но известно, что он управлял грузовиком с харьковскими номерами.
«Я понимаю, что, скорее всего, причины это физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах на границе и непонятно, когда они смогут попасть домой, хотя бы в Украину, добавляет негатив и вызывает определенные ситуации. В причинах будут разбираться медики и правоохранители», – сказал Балин.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: водитель, забастока польских перевозчиков, Харьков., харьковские номера;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 15:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель харьковского грузовика умер в Польше возле пункта пропуска «Корчева-Краковец», вероятно, из-за стресса, сообщил в эфире Суспільне. Спротив вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.".