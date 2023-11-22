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На случай блекаута. Системы сохранения энергии Харьковщине передала Польша

Общество 17:55   22.11.2023
Оксана Якушко
На случай блекаута. Системы сохранения энергии Харьковщине передала Польша

95 систем сохранения энергии Tesla Powerwall 2.0. направят для бесперебойного электроснабжения больниц и ЦПАУ Купянского района, сообщили в ХОВА.

Системы также укомплектованы контроллерами Backup Gateway 2.0. При обесточивании они запитают  электричеством менее чем за 1 секунду. Устройства могут держать заряд непрерывно от 12 до 14 часов.

Получить эту помощь удалось благодаря правительству Польши, Института телекоммуникаций – Национальному исследовательскому институту (Варшава), американской благотворительной организации Direct Relief, Tesla Inc.

Доноры также научили специалистов, как устанавливать эти системы. Сотрудник из Купянского района в сентябре посещал тренинг в Варшаве по инсталляции и эксплуатации оборудования.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 17:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "95 систем сохранения энергии Tesla Powerwall 2.0. направят для бесперебойного электроснабжения больниц и ЦПАУ Купянского района, сообщили в ХОВА.".