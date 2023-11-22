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На випадок блекауту. Системи зберігання енергії Харківщині передала Польща

Суспільство 17:55   22.11.2023
Оксана Якушко
На випадок блекауту. Системи зберігання енергії Харківщині передала Польща

95 систем зберігання енергії Tesla Powerwall 2.0. направлять для безперебійного електропостачання лікарень і ЦНАПів Куп’янського району, повідомили у ХОВА.

Системи також укомплектовані контролерами Backup Gateway 2.0. У разі знеструмлення заживлення станеться менш ніж за 1 секунду. Пристрої можуть тримати заряд безперервно від 12 до 14 годин.

Залучити цю допомогу вдалося завдяки Уряду Польщі, Інституту телекомунікацій – Національному дослідному інституту (Варшава), американській благодійній організації Direct Relief, Tesla Inc.

Донори також навчили фахівців, як встановлювати ці системи. Співробітник із Куп’янського району у вересні відвідував тренінг у Варшаві з інсталяції та експлуатації обладнання.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 17:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "95 систем зберігання енергії Tesla Powerwall 2.0. направлять для безперебійного електропостачання лікарень і ЦНАПів Куп’янського району, повідомили у ХОВА.".