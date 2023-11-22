На випадок блекауту. Системи зберігання енергії Харківщині передала Польща
95 систем зберігання енергії Tesla Powerwall 2.0. направлять для безперебійного електропостачання лікарень і ЦНАПів Куп’янського району, повідомили у ХОВА.
Системи також укомплектовані контролерами Backup Gateway 2.0. У разі знеструмлення заживлення станеться менш ніж за 1 секунду. Пристрої можуть тримати заряд безперервно від 12 до 14 годин.
Залучити цю допомогу вдалося завдяки Уряду Польщі, Інституту телекомунікацій – Національному дослідному інституту (Варшава), американській благодійній організації Direct Relief, Tesla Inc.
Донори також навчили фахівців, як встановлювати ці системи. Співробітник із Куп’янського району у вересні відвідував тренінг у Варшаві з інсталяції та експлуатації обладнання.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: больница, Купянский район, Польша, Правительство Польши, система сохранения энергии, хова, цпау;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 17:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "95 систем зберігання енергії Tesla Powerwall 2.0. направлять для безперебійного електропостачання лікарень і ЦНАПів Куп’янського району, повідомили у ХОВА.".