Сьогодні помер водій машини з харківськими номерами на кордоні в Польщі

Водій харківської вантажівки помер у Польщ

і біля пункту пропуску «Корчева-Краковець», ймовірно, через стрес, повідомив в ефірі Суспільне. Спротив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

У Польщі біля пункту пропуску «Корчова-Краківець», де польські перевізники перекрили рух українським водіям вантажівок, сьогодні вночі помер вже другий український водій. Ім’я померлого не розголошують, але відомо, що він кермував вантажівкою з харківськими номерами.

«Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах на кордоні і незрозуміло, коли вони зможуть попасти додому, хоча б в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. В причинах будуть розбиратися медики і правоохоронці», – сказав Балін.