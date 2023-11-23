Сьогодні помер водій машини з харківськими номерами на кордоні в Польщі
Водій харківської вантажівки помер у Польщ
і біля пункту пропуску «Корчева-Краковець», ймовірно, через стрес, повідомив в ефірі Суспільне. Спротив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.
У Польщі біля пункту пропуску «Корчова-Краківець», де польські перевізники перекрили рух українським водіям вантажівок, сьогодні вночі помер вже другий український водій. Ім’я померлого не розголошують, але відомо, що він кермував вантажівкою з харківськими номерами.
«Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах на кордоні і незрозуміло, коли вони зможуть попасти додому, хоча б в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. В причинах будуть розбиратися медики і правоохоронці», – сказав Балін.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: водитель, забастока польских перевозчиков, Харьков., харьковские номера;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 15:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водитель харьковского грузовика умер в Польше возле пункта пропуска «Корчева-Краковец», вероятно, из-за стресса, сообщил в эфире Суспільне. Спротив вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.".