Усі КПП на кордоні з Україною розблокували поляки
Про те, що у КПП “Рава-Руська – Гребінне” відновився рух вантажівок, повідомила Державна прикордонна служба України. Але українське збіжжя поляки так само не пропускають до ЄС.
Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках відбувається у звичайному режимі.
«Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту», – підкреслили в ДПСУ.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: блокирование, гпсу, зерно, КПП, Польша, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 14:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у КПП “Рава-Руська – Гребінне” відновився рух вантажівок, повідомила Державна прикордонна служба України. Але українське збіжжя поляки так само не пропускають до ЄС.".