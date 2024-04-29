Усі КПП на кордоні з Україною розблокували поляки

Про те, що у КПП “Рава-Руська – Гребінне” відновився рух вантажівок, повідомила Державна прикордонна служба України. Але українське збіжжя поляки так само не пропускають до ЄС.

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках відбувається у звичайному режимі.

«Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту», – підкреслили в ДПСУ.