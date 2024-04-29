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Усі КПП на кордоні з Україною розблокували поляки

Світ 14:40   29.04.2024
Оксана Якушко
Усі КПП на кордоні з Україною розблокували поляки

Про те, що у КПП “Рава-Руська – Гребінне” відновився рух вантажівок, повідомила Державна прикордонна служба України. Але українське збіжжя поляки так само не пропускають до ЄС.

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках відбувається у звичайному режимі.

«Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту», – підкреслили в ДПСУ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 14:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у КПП “Рава-Руська – Гребінне” відновився рух вантажівок, повідомила Державна прикордонна служба України. Але українське збіжжя поляки так само не пропускають до ЄС.".