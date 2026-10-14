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Партнери не попереджають про балістику, а робота “Starlink” обмежена: деталі

Події 09:04   14.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Партнери не попереджають про балістику, а робота “Starlink” обмежена: деталі

Другий день поспіль Україна не отримує від партнерів даних про пуски балістики з РФ, заявив президент Володимир Зеленський. Також є інформація про обмеження роботи терміналів «Starlink» – через що ЗСУ стало складніше виконувати деякі бойові місії. 

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що партери все ще передають Україні розвіддані. А основна причина, чому 12 жовтня ПС ЗСУ не були проінформовані про запуски балістики завчасно – погана погода. Однак другий день поспіль захисники неба констатують: жодної інформації від партнерів заздалегідь не отримували і справа, вже очевидно, не в погоді.

“Близько 22.40, 13 жовтня, ворог завдав удару по столиці України балістичними ракетами (кількість та тип уточнюється). Ситуація схожа із вчорашньою – інформації від партнерів щодо пусків з території противника не надходило. Причини встановлюються“, – написали у ПС ЗСУ.

Це підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він уточнив: вже вдруге ракети зафіксували в останній момент, коли вони вже підлітали до Києва.

Російський удар балістикою по Києву. Знову без попередження від партнерів. Основна мішень – енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва. За даними нашої розвідки, росіяни готують нові пуски балістики”, – додав Зеленський.

Тим часом, волонтер і колишній радник міноборони України Сергій Стерненко написав і про обмеження роботи терміналів «Starlink».

У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій. Ймовірно, компанія «SpaceX» вдалася до таких заходів на запит адміністрації Трампа“, – припустив Стерненко.

Поточні події прокоментував і колишній керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Він припускає, що адміністрація Трампа знала про плани окупантів. І тепер допомагає їм свідомо.

Нагадаємо, шість балістичних ракет, що летіли на Київ, 12 жовтня ввечері виявили вже у повітрі — інформації про пуски не було. У Харкові перша «бандероль» вдарила по місту також під звук сирени, що запізнилася. Дивний збій у системі повітряних тривог прокоментували у Повітряних силах ЗСУ, зазначивши, що балістичні цілі були виявлені засобами радіолокації безпосередньо під час атаки на Київ. Інформація про пуски з території противника не надходила. Центр протидії дезінформації при РНБО написав, що є припущення щодо припинення передачі Україні розвідувальних даних. Однак поки що офіційна інформація уточнюється.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 09:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також є інформація про обмеження роботи терміналів «Starlink»".