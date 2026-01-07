Live

Директор предприятия мог украсть из бюджета Харькова больше миллиона

Происшествия 10:57   07.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что ООО заключило договор с Харьковским КП на установку индивидуальных тепловых пунктах в многоэтажках. Работы оценили в 1,2 миллиона гривен.

По версии следствия, хотя директор и подписал документы о выполнении работ – их вообще не проводили. После чего он перевел полученные бюджетные деньги на свой счет, оформив их как «займ».

Отмыли деньги на тепловых пунктах

По оценке правоохранителей, в результате случившегося бюджет Харькова потерял 1,2 миллиона гривен.

Отмыли деньги на тепловых пунктах

«При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова директору фирмы сообщено о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, а также в легализации (отмывании) имущества (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 20)», – написали в прокуратуре.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
