Стало известно имя одного из погибших 2 января от ракетного удара по Харькову
2 января в результате ракетного удара россиян по Харькову погиб студент ХНУРЭ Виталий Прудников.
«С глубокой печалью сообщаем, что 02 января 2026 года в результате ракетного удара российских оккупантов по Харькову трагически погиб Виталий Прудников — студент кафедры Проектирования и эксплуатации электронных аппаратов (ПЭЭА) (группа ТРИВС-24-1)», — сообщили в ХНУРЭ.
У Виталия остались жена и 4-месячная дочь.
По словам преподавателей, Виталий был искренним и ответственным, добрым товарищем и перспективным студентом, который имел планы и мечтал жить и работать в мирной Украине.
Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть ближайшего подъезда 4-этажного дома. Было известно о более 30 пострадавших. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что на Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами». Тела людей доставали из-под завалов. По состоянию на вечер 5 января было известно о 6 погибших. Тела всех погибших уже идентифицировали.
Дата публикации материала: 6 января 2026 в 17:42