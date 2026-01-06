Синегубов: тела шести погибших в Харькове 2 января уже идентифицировали

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что на данный момент в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на месте ударов двух «Искандеров».

По его оценке, специалисты смогли разобрать примерно 75% завалов.

«Шесть человек идентифицированы как погибшие. Два человека идентифицированы по телам, включая 3-летнего мальчика. Что касается четырех других, то они идентифицированы по остаткам тел через ДНК-исследования», – рассказал Синегубов.

«Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он объяснил, что работы усложняются тем, что среди обломков спасатели находят фрагменты тел. Поэтому все разрушенные конструкции и строительные материалы приходится перебирать крайне тщательно.