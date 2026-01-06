Синегубов: тела шести погибших в Харькове 2 января уже идентифицировали
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что на данный момент в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на месте ударов двух «Искандеров».
По его оценке, специалисты смогли разобрать примерно 75% завалов.
«Шесть человек идентифицированы как погибшие. Два человека идентифицированы по телам, включая 3-летнего мальчика. Что касается четырех других, то они идентифицированы по остаткам тел через ДНК-исследования», – рассказал Синегубов.
«Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он объяснил, что работы усложняются тем, что среди обломков спасатели находят фрагменты тел. Поэтому все разрушенные конструкции и строительные материалы приходится перебирать крайне тщательно.
Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть ближайшего подъезда 4-этажного дома. Было известно о более 30 пострадавших. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что на Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами». Тела людей доставали из-под завалов. По состоянию на вечер 5 января было известно о 6 погибших.
