Синєгубов: тіла шести загиблих у Харкові 2 січня вже ідентифікували
Скріншот
В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що наразі в Харкові продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці ударів двох “Іскандерів”.
За його оцінкою, фахівці змогли розібрати приблизно 75% завалів.
“Шість людей ідентифіковані як ті, що загинули. Дві людини ідентифіковані за тілами, включаючи трирічного хлопчика. Стосовно чотирьох інших, то їх ідентифіковано за рештками тіл через ДНК-дослідження”, – розповів Синєгубов.
“Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Він пояснив, що роботи ускладнюються тим, що серед уламків рятувальники знаходять фрагменти тіл. Тому всі зруйновані конструкції та будівельні матеріали доводиться перебирати дуже ретельно.
Нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Було відомо про понад 30 постраждалих. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що на Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами». Тіла людей діставали з-під завалів. Станом на вечір 5 січня відомо про 6 загиблих.
Читайте також: Обстріли Куп’янщини сьогодні: Канашевич розповів про наслідки
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: тіла шести загиблих у Харкові 2 січня вже ідентифікували», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 11:34;