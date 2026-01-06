Синєгубов: тіла шести загиблих у Харкові 2 січня вже ідентифікували

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що наразі в Харкові продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці ударів двох “Іскандерів”.

За його оцінкою, фахівці змогли розібрати приблизно 75% завалів.

“Шість людей ідентифіковані як ті, що загинули. Дві людини ідентифіковані за тілами, включаючи трирічного хлопчика. Стосовно чотирьох інших, то їх ідентифіковано за рештками тіл через ДНК-дослідження”, – розповів Синєгубов.

“Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він пояснив, що роботи ускладнюються тим, що серед уламків рятувальники знаходять фрагменти тіл. Тому всі зруйновані конструкції та будівельні матеріали доводиться перебирати дуже ретельно.