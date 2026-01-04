До 5 людей зросла кількість загиблих у Харкові 2 січня від “Іскандера”

Під час розбору завалів на місці ракетного удару 2 січня знайшли фрагменти тіла ще однієї людини, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“На місці п’ятничних вибухів виявили ще один фрагмент тіла. Таким чином, кількість загиблих від п’ятничних вибухів зросла до п’яти”, – розповів міський голова Харкова.

4 січня близько 2-ї ночі знайшли фрагменти четвертого загиблого.

Тим часом у пресслужбі ХОВА повідомили, що у лікарні залишаються семеро постраждалих. 52-річна жінка перебуває у реанімації після проведеної операції. Пошуково-рятувальна операція триває – під завалами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Станом на 18:40 був 31 потерпілий, 12 людей врятували, трирічна дитина загинула під завалами. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Упродовж дня людей діставали з-під завалів. Через «прильоти» в центрі міста пошкоджені теплові та електричні мережі та мережу, що живить електротранспорт. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами».