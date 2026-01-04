До 5 человек выросло количество погибших в Харькове 2 января от «Искандера»

Во время разбора завалов на месте ракетного удара 2 января нашли фрагменты тела еще одного человека, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«На месте пятничных взрывов обнаружен еще один фрагмент тела. Таким образом, количество погибших от пятничных взрывов возросло до пяти», — рассказал городской голова Харькова.

4 января около 2 ночи нашли фрагменты четвертого погибшего.

Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного дома. По состоянию на 18:40 был 31 пострадавший, 12 человек спасли, трехлетний ребенок погиб под завалами. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. В течение дня людей доставали из-под завалов. Из-за «прилетов» в центре города повреждены тепловые и электрические сети и питающая электротранспорт сеть. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами».