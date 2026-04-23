Смертельный пожар в Харькове: утром 23 апреля погибли двое людей
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 23 апреля сообщила о ЧП, случившихся в регионе за минувшие сутки.
«В результате бытового пожара, возникшего утром 23 апреля в Индустриальном районе Харькова, погибли два человека», — проинформировали спасатели.
Подробных данных о происшествии еще нет. Информация будет дополняться.
В целом за сутки в области ГСЧС совершила 35 оперативных выездов. Из них пять — на тушение пожаров, которые возникли из-за российских обстрелов. Их зафиксировали в Харькове, а также Купянском, Чугуевском и Изюмском районах области. Так, в Великом Бурлуке огонь охватил админздание на площади 100 квадратных метров. В селе Александровка Изюмского района после удара БпЛА горели гараж и автомобиль на частном подворье. Обошлось без пострадавших.
• Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 10:08;