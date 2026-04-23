Смертельна пожежа в Харкові: вранці 23 квітня загинули двоє людей

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 23 квітня повідомила про НП, що сталися в регіоні минулої доби.

“Внаслідок побутової пожежі, яка виникла вранці 23 квітня в Індустріальному районі Харкова, загинули двоє людей”, – поінформували рятувальники.

Детальних даних про подію ще немає. Інформація доповнюватиметься.

Загалом за добу в області ДСНС здійснила 35 оперативних виїздів. З них п’ять – на гасіння пожеж, які виникли через російські обстріли. Їх зафіксували в Харкові, а також Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах області. Так, у Великому Бурлуку вогонь охопив адмінбудівлю на площі 100 квадратних метрів. У селі Олександрівка Ізюмського району після удару БпЛА горіли гараж та автівка на приватному обійсті. Обійшлося без постраждалих.