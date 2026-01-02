Били двумя ракетами, 5-этажка в Харькове разрушена полностью (обновляется)
Начальник ХОВА Олег Синегубов 2 января на месте российского ракетного удара в Харькове сообщил о последствиях.
Дополнено в 15:42. Уже 16 раненых, один из них в тяжелом состоянии, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
15:30. По последним данным, из-за ракетного удара по Харькову пострадали 13 человек. Однако очевидно, что это количество будет возрастать. Ведь дом, по которому прилетели ракеты, практически уничтожен. На месте разбирают завалы.
«Центральная часть города Харькова, два ракетных удара, предварительно баллистика, прямое попадание в пятиэтажный жилой дом. В настоящее время идет спасательно-поисковая операция, все службы работают на месте: и ГСЧС, и экстренная скорая медицинская помощь. Сейчас необходимо найти всех людей, которым необходима медицинская помощь. Однако пятиэтажное здание, жилое, разрушено почти полностью. Сейчас информация о 13 получивших ранения людях. Однако мы ясно понимаем, учитывая разрушения, что их количество будет расти», — сказал на месте «прилета» начальник ХОВА Олег Синегубов.
Видео: пресс-служба ХОВА.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 14:30 2 января. Воздушной тревоги в городе в этот момент не было. Также об опасности ракетного удара не предупреждали и мониторинговые каналы. «Прилет» пришелся по жилому дому в самом центре города. Сейчас из-за него частично перекрыто движение по улице Сумской.
