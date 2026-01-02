Били двома ракетами, п’ятиповерхівка в Харкові зруйнована (оновлюється)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 2 січня на місці російського ракетного удару в Харкові повідомив про наслідки.

Доповнено о 15:43. Вже 16 поранених, одна людина у важкому стані, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

15:30. За останніми даними, через ракетний удар по Харкову постраждали 13 людей. Однак очевидно, що ця кількість зростатиме. Адже будинок, по якому прилетіли ракети, практично знищений. На місці розбирають завали.

“Центральна частина міста Харкова, два ракетні удари, попередньо балістика, пряме влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Наразі триває рятувально-пошукова операція, всі служби працюють на місці: і ДСНС, і екстрена швидка медична допомога. Наразі маємо виявити всіх людей, кому необхідна медична допомога. Однак п’ятиповерховий будинок, житловий, зруйнований майже повністю. Наразі інформація про 13 людей, які отримали поранення. Однак ми чітко розуміємо, враховуючи руйнування, що їх кількість буде зростати. Наразі маємо просто рятувати людей“, — сказав на місці “прильоту” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: пресслужба ХОВА.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові близько 14:30 2 січня. Повітряної тривоги в місті в цей момент не було. Також про небезпеку ракетного удару не попереджали моніторингові канали. “Приліт” припав по житловому будинку в самому центрі міста. Наразі через нього частково перекритий рух вулицею Сумською.