Live

Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января

Происшествия 14:52   02.01.2026
Оксана Якушко
Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января

Харьковчане услышали несколько взрывов около 14:30 2 января. 

14:52

На данный момент 12 раненых, сообщил Игорь Терехов.

14:30

Перед взрывами не было воздушной тревоги — она прозвучала в Харькове уже после взрывов.

Монитор TLK даже отметил, что локационно не зафиксировали звук снаряда, которым россияне атаковали город.

«Враг нанес удар по центру Харькова. Последствия уточняются», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне нанесли удар по Киевскому району города.

«Удар пришелся по многоэтажному жилому дому в Киевском районе города. По предварительной информации – есть пострадавшие и значительные разрушения», — детализировал Терехов.

Читайте также: Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января
Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января
02.01.2026, 14:52
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
02.01.2026, 09:47
Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
02.01.2026, 15:36
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
01.01.2026, 22:00
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
01.01.2026, 20:40
«Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами» — разведка назвала даты
«Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами» — разведка назвала даты
02.01.2026, 11:58

Новости по теме:

02.01.2026
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
27.12.2025
Взрыв в Харькове: враг запустил КАБы 27 декабря
27.12.2025
Взрыв слышали в Харькове: над городом сбили российский дрон — Терехов
26.12.2025
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
24.12.2025
Вечерние обстрелы Слободского и Шевченковского районов Харькова – последствия


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 14:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане услышали несколько взрывов около 14:30 2 января. ".