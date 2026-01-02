Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января

Харьковчане услышали несколько взрывов около 14:30 2 января.

14:52

На данный момент 12 раненых, сообщил Игорь Терехов.

14:30

Перед взрывами не было воздушной тревоги — она прозвучала в Харькове уже после взрывов.

Монитор TLK даже отметил, что локационно не зафиксировали звук снаряда, которым россияне атаковали город.

«Враг нанес удар по центру Харькова. Последствия уточняются», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне нанесли удар по Киевскому району города.

«Удар пришелся по многоэтажному жилому дому в Киевском районе города. По предварительной информации – есть пострадавшие и значительные разрушения», — детализировал Терехов.