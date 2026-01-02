Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января
Харьковчане услышали несколько взрывов около 14:30 2 января.
14:52
На данный момент 12 раненых, сообщил Игорь Терехов.
14:30
Перед взрывами не было воздушной тревоги — она прозвучала в Харькове уже после взрывов.
Монитор TLK даже отметил, что локационно не зафиксировали звук снаряда, которым россияне атаковали город.
«Враг нанес удар по центру Харькова. Последствия уточняются», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне нанесли удар по Киевскому району города.
«Удар пришелся по многоэтажному жилому дому в Киевском районе города. По предварительной информации – есть пострадавшие и значительные разрушения», — детализировал Терехов.
Читайте также: Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
