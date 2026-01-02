Взрыв слышали в Харькове: что известно

Около 09:30 в Харькове слышали взрыв.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели на севере Харьковщины. Жителей города призывали быть в укрытиях.

Мониторинговые каналы писали о «цели на Харьков/пригород».

Официальных данных о «прилетах» пока нет. Информация будет обновляться.

Напомним, 1 января враг ударил по харьковскому экопарку. Взрывы слышали после 11:00. КАБ попал в землю. В результате удара погибли птицы и пострадали львы. Также пострадала волонтер, которая помогала ухаживать за птицами, рассказал журналистам руководитель экопарка Иван Достов. Он сообщил, что разрушения получили три здания: для птиц, для хищных животных и еще одно сооружение, которое было построено недавно и еще не эксплуатировалось. Слухи в сети о том, что после обстрела из экопарка сбежали тигры и львы, опроверг глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Кроме этого, вечером ударные БпЛА с искусственным интеллектом V2U атаковали Холодногорский район. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что повреждено хозяйственное сооружение. Без погибших и пострадавших.