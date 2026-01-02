Live

Взрыв слышали в Харькове: что известно

Происшествия 09:25   02.01.2026
Виктория Яковенко
Взрыв слышали в Харькове: что известно

Около 09:30 в Харькове слышали взрыв.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели на севере Харьковщины. Жителей города призывали быть в укрытиях.

Мониторинговые каналы писали о «цели на Харьков/пригород».

Официальных данных о «прилетах» пока нет. Информация будет обновляться.

Напомним, 1 января враг ударил по харьковскому экопарку. Взрывы слышали после 11:00. КАБ попал в землю. В результате удара погибли птицы и пострадали львы. Также пострадала волонтер, которая помогала ухаживать за птицами, рассказал журналистам руководитель экопарка Иван Достов. Он сообщил, что разрушения получили три здания: для птиц, для хищных животных и еще одно сооружение, которое было построено недавно и еще не эксплуатировалось. Слухи в сети о том, что после обстрела из экопарка сбежали тигры и львы, опроверг глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Кроме этого, вечером ударные БпЛА с искусственным интеллектом V2U атаковали Холодногорский район. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что повреждено хозяйственное сооружение. Без погибших и пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
01.01.2026, 22:00
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
01.01.2026, 20:40
Новости Харькова – главное за 2 января: БпЛА атаковали Чугуев, ряд пожаров
Новости Харькова – главное за 2 января: БпЛА атаковали Чугуев, ряд пожаров
02.01.2026, 09:05
Залоги определил ВАКС пятерым нардепам, среди которых харьковчанин Пивоваров
Залоги определил ВАКС пятерым нардепам, среди которых харьковчанин Пивоваров
01.01.2026, 18:20
Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график
Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график
02.01.2026, 07:03
Взрыв слышали в Харькове: что известно
Взрыв слышали в Харькове: что известно
02.01.2026, 09:25

Новости по теме:

27.12.2025
Взрыв в Харькове: враг запустил КАБы 27 декабря
27.12.2025
Взрыв слышали в Харькове: над городом сбили российский дрон — Терехов
26.12.2025
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
24.12.2025
Вечерние обстрелы Слободского и Шевченковского районов Харькова – последствия
15.12.2025
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв слышали в Харькове: что известно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 09:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 09:30 в Харькове слышали взрыв.".