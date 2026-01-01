Удар КАБом по экопарку под Харьковом 1 января — все последствия (видео, фото)
В результате удара КАБом по харьковскому экопарку 1 января погибли птицы и пострадали львы. Также пострадала волонтер, помогавшая ухаживать за птицами, рассказал журналистам руководитель экопарка Иван Достов.
Он сообщил, что авиабомба упала на территории в 11:15. Разрушениям подверглись три здания: для птиц, для хищных животных и еще одно сооружение, которое было построено недавно и еще не эксплуатировалось.
«Мы закрыли тигров. Сейчас ветеринары будут заниматься их обследованием. Тигры в норме. Есть вопросы к состоянию львов, но их жизням, мне кажется, ничего не угрожает. Сейчас будут смотреть ветеринары, поймем, что с ними. Животные запуганы, погибли птицы, пока их количество неизвестно. Посчитаем, там очень много птиц: декоративные куры, фазаны, цесарки были в этом крыле. Это двухэтажное помещение, зимнее здание для наших птиц», — сообщил Достов.
По его словам, в результате «прилета» пострадала волонтер. Женщина ударилась головой — ее жизни ничего не угрожает.
Видео: пресс-служба экопарка
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, пострадавшая — 44-летняя женщина, у нее взрывные травмы.
Слухи в сети о том, что после обстрела из экопарка сбежали тигры и львы, опроверг глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Он подчеркнул: никакой угрозы для жителей поселка Лесное и района Пятихатки города Харькова со стороны животных нет.
На обстрел также отреагировала Государственная экологическая инспекция в Харьковской области. Там отметили, что устанавливают количество пострадавших животных, после чего рассчитают ущерб.
Как информировала МГ «Объектив», взрывы слышали в Харькове после 11:00 1 января. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне сбросили авиабомбу на харьковский экопарк. КАБ попал в землю.
