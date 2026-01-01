Live

Удар КАБом по экопарку под Харьковом 1 января — все последствия (видео, фото)

Происшествия 15:42   01.01.2026
Елена Нагорная
Удар КАБом по экопарку под Харьковом 1 января — все последствия (видео, фото)

В результате удара КАБом по харьковскому экопарку 1 января погибли птицы и пострадали львы. Также пострадала волонтер, помогавшая ухаживать за птицами, рассказал журналистам руководитель экопарка Иван Достов.

Он сообщил, что авиабомба упала на территории в 11:15. Разрушениям подверглись три здания: для птиц, для хищных животных и еще одно сооружение, которое было построено недавно и еще не эксплуатировалось.

«Мы закрыли тигров. Сейчас ветеринары будут заниматься их обследованием. Тигры в норме. Есть вопросы к состоянию львов, но их жизням, мне кажется, ничего не угрожает. Сейчас будут смотреть ветеринары, поймем, что с ними. Животные запуганы, погибли птицы, пока их количество неизвестно. Посчитаем, там очень много птиц: декоративные куры, фазаны, цесарки были в этом крыле. Это двухэтажное помещение, зимнее здание для наших птиц», — сообщил Достов.

По его словам, в результате «прилета» пострадала волонтер. Женщина ударилась головой — ее жизни ничего не угрожает.

 

Видео: пресс-служба экопарка

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, пострадавшая — 44-летняя женщина, у нее взрывные травмы.

Слухи в сети о том, что после обстрела из экопарка сбежали тигры и львы, опроверг глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Он подчеркнул: никакой угрозы для жителей поселка Лесное и района Пятихатки города Харькова со стороны животных нет.

На обстрел также отреагировала Государственная экологическая инспекция в Харьковской области. Там отметили, что устанавливают количество пострадавших животных, после чего рассчитают ущерб.

Как информировала МГ «Объектив», взрывы слышали в Харькове после 11:00 1 января. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне сбросили авиабомбу на харьковский экопарк. КАБ попал в землю.

Читайте также: Зеленский о мире, ИИ Путин о победе, Лукашенко о женщине: обращения лидеров

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Утром 1 января РФ обстреляла экопарк под Харьковом (дополнено)
Утром 1 января РФ обстреляла экопарк под Харьковом (дополнено)
01.01.2026, 12:43
Сияющий новогодний Харьков показал Терехов в поздравлении (видео)
Сияющий новогодний Харьков показал Терехов в поздравлении (видео)
31.12.2025, 20:34
Новости Харькова – главное за 1 января: обстрел экопарка, «прилеты» по домам
Новости Харькова – главное за 1 января: обстрел экопарка, «прилеты» по домам
01.01.2026, 16:35
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
31.12.2025, 12:17
Зеленский о мире, ИИ Путин о победе, Лукашенко о женщине: обращения лидеров
Зеленский о мире, ИИ Путин о победе, Лукашенко о женщине: обращения лидеров
01.01.2026, 11:16
Командира РДК Капустина поздравил «с возвращением к жизни» Буданов (видео)
Командира РДК Капустина поздравил «с возвращением к жизни» Буданов (видео)
01.01.2026, 16:57

Новости по теме:

01.01.2026
Удар КАБом по экопарку под Харьковом 1 января — все последствия (видео, фото)
31.12.2025
Стрельба по ТЦК, раненые FPV и новогодние пожары — итоги 31 декабря
31.12.2025
Новости Харькова – главное за 31 декабря: стрельба в ТЦК, ВСУ про Купянск
31.12.2025
Сияющий новогодний Харьков показал Терехов в поздравлении (видео)
31.12.2025
Прогноз на 1 января: какой будет погода в первый день Нового года в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар КАБом по экопарку под Харьковом 1 января — все последствия (видео, фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 января 2026 в 15:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара КАБом по харьковскому экопарку 1 января погибли птицы и пострадали львы. Также пострадала волонтер, помогавшая ухаживать за птицами.".