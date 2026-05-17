Четыре атаки на Харьковщине с начала суток зафиксировал Генштаб ВСУ
В сводке на 16:00 17 мая Генштаб проинформировал, что на Купянском направлении противник не наступал. На Волчанском продолжаются бои.
«На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Терновой и Колодязного. На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил», — сообщил Генштаб.
В целом на фронте в Украине с начала суток было 46 российских атак — этот показатель ниже обычного для сводок на 16:00. Наибольшую активность ВС РФ проявляют на Донбассе: на Константиновском направлении было 14 боев, на Покровском — десять.
Напомним, сегодня, 17 мая, украинские БпЛА атаковали Москву и Московскую область. Есть попадания по объектам российской «нефтянки».
- • Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 16:24;