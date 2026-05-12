За сутки на Харьковщине было 13 боев: где сложнее

Украина 08:09   12.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 12 мая Генштаб ВСУ сообщил: в течение минувших суток на Харьковщине СОУ отбили 13 атак ВС РФ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 11 раз вблизи Волчанска, Старицы и Красного Первого.

На Купянском – зафиксировали два боестолкновения в районе Радьковки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения. Вчера противник применил 8246 дронов-камикадзе и осуществил 2416 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня», – передают в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

